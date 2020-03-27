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Онищенко поддержал предложение ограничить продажу алкоголя

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко поддержал предложение ограничить продажу алкоголя на время выходных дней, с 30 марта по 5 апреля, введенных в России для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. По его мнению, ограничение можно продлить и до полной победы над заболеванием.

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По его словам, в первую очередь власть должна заботиться о здоровье граждан. «Сама логика вводимых ограничений, включая беспрецедентное решение о прекращении работы всех, кроме тех, кто занимается жизнеобеспечением, и госорганов, нацелена на профилактику распространения коронавируса», — сказал он в пятницу, 27 марта, «Федеральному агентству новостей».

По его словам, научно доказано, что потребление алкоголя ослабляет защитные силы организма.

«Даже находясь в режиме изоляции, человек, потребляющий алкоголь, стимулирует коронавирус, который, возможно, даже не мечтал внедриться в его организм», — заключил он.

Ранее в этот же день стало известно, что с предложением ограничить продажу алкоголя к правительству обратился член Общественной палаты Султан Хамзаев, пишет «Ридус».

Он заявил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала отказаться от алкоголя на время пандемии COVID-19, и призвал кабмин ограничить продажу спиртного вплоть до полного запрета. Хамзаев предложил до 1 мая ввести особый режим продаж — не более литра алкоголя крепостью выше 9% на человека.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По данным Worldometer на 27 марта, всего в мире подтверждено более 537 тыс. случаев заболевания, скончались 24 тыс. человек, выздоровели 124 тыс. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 1036, среди них три летальных исхода.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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