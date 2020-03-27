Правительству предложили ограничить продажу алкоголя до литра на человека

Член Общественной палаты, глава проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ограничить продажу алкоголя из-за пандемии коронавируса. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщает RT.

Он отметил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала отказаться от спиртных напитков на время борьбы с инфекцией.

Хамзаев считает, что правительство вправе ограничивать продажу алкоголя вплоть до полного запрета. Однако пока он предложил ввести особый режим продаж до 1 мая — не более литра алкоголя крепче девяти градусов на человека единовременно.

24 марта министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о негативных последствиях употребления алкоголя в качестве лечения коронавирусной инфекции.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря, пишет «Федеральное агентство новостей». Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 27 марта, всего в мире зарегистрировано свыше 532 тыс. случаев заболевания, скончались 24 тыс. человек, вылечились более 124 тыс. пациентов. По последним данным, в России подтверждено 1036 случаев заболевания коронавирусом. Зафиксированы три летальных исхода.

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