В Москве проводят 4 тыс. тестов на коронавирус в сутки

За сутки лаборатории Москвы делают 4 тысячи тестов на коронавирусную инфекцию. На следующей неделе объем увеличат до 13 тысяч. В столице сейчас работают 9 специализированных лабораторий.Теперь диагностировать инфекцию разрешено регионам - раньше такое право было только у федеральных лабораторий. Первичные пробы не будут отправлять в новосибирский центр «Вектор». Исследования на коронавирус появились в Санкт-Петербурге. Пока их можно сделать только в частных лабораториях. По 100 анализов в день будет проводить и Боткинская больница. В медучреждении готова к открытию собственная лаборатория.