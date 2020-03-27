Производство масок в Башкирии достигло 43 тыс. в сутки

Предприятия легкой промышленности Республики Башкортостан вышли на производственную мощность 43 тыс. многоразовых защитных масок в сутки. Средства защиты направляют на реализацию в госаптеки, на промышленные предприятия и в сеть медклиник.

Пошивом медицинских масок занимаются 35 производителей. За последнюю неделю их число выросло более чем в два раза. В ближайшее время они могут достигнуть поставленной правительством Башкирии цели — производство 50 тыс. масок в сутки, пишет ИА «Башинформ».

Кроме того, в республику поступают одноразовые импортные маски в количестве нескольких сотен тыс. штук.

По данным агентства, производимые в Башкирии маски — многоразовые. После нескольких часов носки их можно постирать и погладить утюгом, а затем снова использовать.

По данным Worldometer на 27 марта, в мире больше 540 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 24 тыс. человек, более 125 тыс. пациентов вылечились. В России число заболевших достигло 1036 в 58 субъектах страны. Зафиксировано три летальных исхода.

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