S&P подтвердило рейтинг России на уровне ВВВ- со «стабильным» прогнозом

Международное агентство S&P подтвердило рейтинг Российской Федерации на уровне «ВВВ- / А-3» со «стабильным» прогнозом. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщает пресс-служба S&P.

«26 марта 2020 года S&P Global Ratings подтвердило суверенные кредитные рейтинги Российской Федерации: долгосрочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам в иностранной валюте — на уровне «ВВВ-/А-3» и долгосрочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам в национальной валюте — на уровне «ВВВ/А-2». Прогноз по рейтингам — «Стабильный», — говорится в сообщении.

В агентстве отмечают, что на их прогнозе сказались прежде всего два фактора: цены на нефть и распространение коронавирусной инфекции.

Таким образом, перспективы роста мировой экономики значительно ухудшились из-за текущей ситуации как на финансовых рынках, так и в связи с развитием эпидемии.

«Тем не менее взвешенная макроэкономическая политика, в том числе гибкий обменный курс и консервативное бюджетное правило, а также сильная позиция внешнего нетто-кредитора и низкий уровень государственного долга должны позволить экономике страны адаптироваться к этим изменившимся условиям», — подчеркнули аналитики S&P.

17 марта глава Сбербанка Герман Греф заявил, что пандемия коронавируса SARS-CoV-2 оказала более негативное влияние на мировую экономику, чем можно было ожидать. Он отметил, что эффект от этой эпидемии будет отчетливо виден уже в середине апреля.

14 марта министр финансов России Антон Силуанов заявил, что распространение в мире вируса SARS-CoV-2 гораздо сильнее влияет на динамику экономического роста России, чем обвал нефтяного рынка.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на 27 марта, в мире больше 532 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 24 тыс. человек, около 125 тыс. пациентов вылечились.