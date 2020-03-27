В МВФ заявили о прогрессе по вопросу дальнейшей финансовой поддержки Киева

Международный валютный фонд достиг с украинскими властями прогресса по вопросу о дальнейшей финансовой поддержке Украины. Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

По ее словам, поддержка может оказаться больше, чем планировалось ранее. Однако не назвала сумму возможного кредитования.

«Принятие законов по улучшению рамок банковской санации и по земельной реформе позволит быстро продвигаться вперед в окончательном определении параметров нового соглашения с еще большим доступом (Украины к кредитам), чем намечалось ранее», — цитирует Георгиеву «РИА Новости».

В декабре сообщалось о достигнутой договоренности между Украиной и МВФ по новой программе сотрудничества. Договоренность предусматривает кредитование на 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд. — Ред.) и рассчитана на три года.

25 ноября сообщалось, что миссия Международного валютного фонда (МВФ) и Киев достигли прогресса в обсуждении политики и реформ, которые могут лечь в основу новой кредитной программы.

В начале сентября Украина вернула МВФ кредиты, которые брала по программе Stand by в 2014 году. Итоговые платежи составили в общей сумме $156 млн.