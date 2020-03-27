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Благотворительные фонды зафиксировали резкое падение сборов

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Благотворительные фонды фиксируют резкое падение сборов на фоне распространения нового коронавируса, причем самые крупные в марте не досчитались десятков миллионов рублей.

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Пожертвования сокращаются как от организаций, так и от частных лиц. Кроме того, отменяются благотворительные мероприятия. Из-за этого фонды уже начали сворачивать свои программы. В результате 62 некоммерческих организации направили совместное обращение к правительству России.

Президент «Русфонда» Лев Амбиндер рассказал «Известиям», что в первую неделю марта фонд собрал 21 млн рублей, во вторую — 19 млн рублей, а в третью — 16 млн рублей. По итогам марта ожидается, что сумма сбора составит около 80 млн рублей, тогда как в марте 2019 года собрали 112 млн рублей.

В организации надеются, что ситуация еще может выправиться, поскольку иногда в короткие сроки удается получить крупное пожертвование, равносильное потере сотни мелких.

У фонда «Подари жизнь» на прошлой неделе посещаемость сайта упала на 3 тыс. пользователей, а значит, и переходы к платежной форме для пожертвований уменьшились. Он собрал за февраль и март на 9 млн рублей меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Амбиндер также рассказал, что коронавирус не только повлиял на падение сборов, но и в целом оказал влияние на функционирование системы безопасности. Так, были приостановлены поездки подопечных «Русфонда» в Италию, Испанию и Великобританию на операции. Под вопросом находятся и поездки на операции из регионов в Москву.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Фонд без помощи: благотворительные структуры не досчитались миллионов

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