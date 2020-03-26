Прямой эфир

Бастрыкин поручил доложить о расследовании дел по опубликованным в СМИ материалам

0
Фото: ТАСС/Савостьянов Сергей
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовных дел о которых публиковались материалы в СМИ. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства 26 марта.

Без срока давности: СК запросил у Канады материалы по убийству детей
В 1942 году фашисты расправились с 214 воспитанниками детского дома в Ейске

Речь идет о сюжете, показанном в эфире одного из федеральных телеканалов, в котором рассказывается про проблемы жителей села Аргаяш Челябинской области, которые живут в аварийном доме без воды, отопления и газа. Одна из них — женщина с ребенком-инвалидом. Местные власти им никак не помогают.

Также Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В 2016 году пятилетнему мальчику из Тольятти сделали прививку, после которой у него парализовало часть лица.

«Председатель Следственного комитета поручил руководству территориальных следственных органов доложить о ходе и результатах проводимой проверки и расследуемого уголовного дела», — говорится в сообщении.

Ранее, 24 марта сообщалось, что Бастрыкин поручил следователям доложить о ходе доследственных проверок по ситуациям с обманутым сиротой и живущим на кухне ветераном.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СК проверит сообщения об избиении двойняшек матерью в Москве
Жившему под Уфой в старом доме ветерану дали квартиру

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020