Бастрыкин поручил доложить о расследовании дел по опубликованным в СМИ материалам

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовных дел о которых публиковались материалы в СМИ. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства 26 марта.

Речь идет о сюжете, показанном в эфире одного из федеральных телеканалов, в котором рассказывается про проблемы жителей села Аргаяш Челябинской области, которые живут в аварийном доме без воды, отопления и газа. Одна из них — женщина с ребенком-инвалидом. Местные власти им никак не помогают.

Также Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В 2016 году пятилетнему мальчику из Тольятти сделали прививку, после которой у него парализовало часть лица.

«Председатель Следственного комитета поручил руководству территориальных следственных органов доложить о ходе и результатах проводимой проверки и расследуемого уголовного дела», — говорится в сообщении.

Ранее, 24 марта сообщалось, что Бастрыкин поручил следователям доложить о ходе доследственных проверок по ситуациям с обманутым сиротой и живущим на кухне ветераном.