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СК разберется в ситуации с обманутым сиротой и живущим на кухне ветераном

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Фото: соцсети
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям доложить о ходе доследственных проверок, инициированных в результате ряда сообщений СМИ о нарушении прав социально уязвимых граждан. Соответствующие распоряжения получили Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве и следственное управление по Самарской области. Об этом сообщается во вторник, 24 марта, на сайте Следственного комитета РФ.

Так, в эфире одного из федеральных каналов рассказали о мошенничестве с жильем сироты из Самарской области. Аферисты продали выделенную государством в собственность молодому человеку однокомнатную квартиру за половину рыночной цены. Но и эти деньги сирота не получил — их якобы забрала риелтор на хранение. За юношу вступились соседи, и информация попала в средства массовой информации. Сейчас в судебном порядке сделку пытаются расторгнуть.

О другом нарушении СМИ стало известно 17 марта. Сообщалось, что 94-летний ветеран, проживающий в Москве со своей дочерью и двумя внучками, вынужден ютиться на кухне своей небольшой однокомнатной квартиры. Сюжет разъясняет, что несколько квадратных метров мешают пенсионеру в улучшении неподобающих жилищных условий. Бастрыкин распорядился тщательно изучить условия проживания ветерана и его семьи и оценить с правовой точки зрения все известные обстоятельства.

По результатам проверок будет принято процессуальное решение.

Ранее, 5 марта, сообщалось, что Бастрыкин поручил следствию разобраться в ситуации четырехлетней девочки с проблемами органов зрения, которую лишили инвалидности. Ребенок имел статус инвалида и получал социальную поддержку от государства, однако спустя несколько лет инвалидность была снята.

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