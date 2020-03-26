Дом сгорел из-за пала травы в ЕАО

В селе Кукелево Еврейской автономной области из-за неконтролируемого пала травы сгорел жилой дом. Возгорание заметил хозяин, возвращавшийся домой.

Как сообщает ИА EAOMedia со ссылкой на ГУ МЧС России по ЕАО, огонь по сухой траве и мусору распространился на веранду жилого дома. Вместо того чтобы вызвать пожарных, владелец проник в здание и стал спасать документы и вещи. Пламя перекинулось на жилую часть дома.

Пожарных вызвали военнослужащие, которые находились недалеко от села, также они попытались потушить пожар ведрами с водой. Прибывшие спасатели ликвидировали пламя. В результате происшествия дом и сарай выгорели полностью. Владелец не пострадал.

Как выяснили инспекторы госпожнадзора, дом сгорел из-за распространения на него пала травы, который пустили неустановленные лица. По факту произошедшего организована проверка.

Ранее «Известия» писали о том, что в России начался сезон природных пожаров — с неблагоприятными прогнозами выступил Росгидромет. До этого о том, что уровень пожарной опасности может быть превышен многократно, сообщили в Рослесхозе. Ситуация усугубляется прошедшей теплой и бесснежной зимой: недостаток влаги может привести в том числе к увеличению торфяных пожаров.