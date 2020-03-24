Восемь палов травы произошло в Псковской области

В Псковской области с начала пожароопасного сезона в этом году произошло восемь палов травы. Общая площадь возгораний составила 8,9 га.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного управления МЧС, один из последних палов произошел 21 марта в Плюсском районе. За день до этого два возгорания произошли в Усвятском районе. Их площадь составила 1,4 га.

В марте «Известия» сообщали о том, что в России начался сезон природных пожаров — с неблагоприятными прогнозами выступил Росгидромет. Ранее о том, что уровень пожарной опасности может быть превышен многократно, сообщили в Рослесхозе. Ситуация усугубляется прошедшей теплой и бесснежной зимой: недостаток влаги может привести в том числе к увеличению торфяных пожаров. Эксперты предупреждают, что для того, чтобы не допустить развития ситуации по драматическому сценарию, нужно принять все меры предосторожности — в том числе свести к минимуму палы травы, которые традиционно устраивают в загородной местности весной.

23 марта сообщалось, что в Курской области с начала 2020 года пожарные 600 раз выезжали для ликвидации пожаров, возникших из-за сжигания мусора и прошлогодней травы. Особенно сложной ситуация может оказаться в Рыльском и Суджанском районах, где находятся торфяники. Кроме того, риски возгораний увеличиваются и в связи с началом сезона охоты.