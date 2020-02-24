Пожарные инспекторы выписали 62 тыс. штрафов за нарушения безопасности в 2019 году

Инспекторы по пожарному надзору выписали 62 тыс. штрафов общей суммой более 1,1 млрд рублей за нарушения пожарной безопасности в 2019 году. Об этом ТАСС рассказали в МЧС России 24 февраля. Большая часть штрафов была назначена за повторные нарушения.

Помимо этого, за грубые нарушения пожарной безопасности 74 российских торгово-развлекательных центра приостановили свою работу.

«Все нарушения требований пожарной безопасности находятся на контроле надзорных органов МЧС России», — подчеркнули в министерстве.

30 января 2019 года деятельность 315 российских торговых центров была приостановлена в результате проверок пожарной безопасности. Основными нарушениями стали проблемы с эвакуационными проходами и неработоспособность систем.

Массовые проверки ТРЦ в России начались после трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», где при пожаре 25 марта погибли 60 человек, большинство из них — дети.