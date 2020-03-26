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В России на фоне коронавируса резко вырос спрос на домработниц

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Фото: Depositphotos
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В марте на фоне распространения коронавируса среди россиян спрос на клининговые услуги увеличился на 20–39%, также растут цены на услуги уборщиц и горничных. «Известия» в четверг, 26 марта, ознакомились с данными разных сервисов.

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Как отмечают эпидемиологи, с одной стороны, соблюдать санитарные нормы во время пандемии коронавируса — хорошо, с другой — приглашать к себе домой человека без защитного костюма небезопасно.

По данным «Авито.Работа», с 1 по 22 марта число вакансий в категории «домашний персонал» выросло на 39% относительно того же периода годом ранее. Сами работники данной категории также стали на 45% чаще размещать резюме.

Аналогичную тенденцию зафиксировали в компании «Яндекс.Услуги». На этой неделе спрос на услуги домработниц по сравнению с прошлой вырос на 20%, сообщили в пресс-службе сервиса.

коронавирус

По данным YouDo, спрос на уборку в марте вырос на 30% по сравнению с предыдущими месяцами.

Подробнее читайте в материале «Известий» от 27 марта.

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