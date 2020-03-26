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Полицейский спас мужчину из горящего дома в Приангарье

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В городе Бадайбо Иркутской области полицейский спас из горящего деревянного дома мужчину, который не мог самостоятельно выбраться из помещения. Об этом сообщает сайт ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел днем 25 марта. В отдел полиции поступил звонок от местного жителя, который сообщил, что его сосед просит вызвать сотрудников полиции. Прибывший на место правоохранитель постучал в дверь, однако ему никто не открыл. Обойдя дом, он увидел, что помещение объято дымом и горит, а в комнате находится мужчина, пишет ИА IrkutskMedia.

Старший прапорщик вытащил жильца наружу, а после вернулся в дом и потушил пламя. Сейчас жизни обоих ничто не угрожает.

Ранее в марте произошел пожар в квартире жилого дома в городе Кудрово Ленинградской области. Сотрудники МЧС спасли женщину и двух котов.

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