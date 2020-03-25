Туриста эвакуировали из русла реки в Сочи

Спасатели помогли пострадавшему туристу, который терпел бедствие в русле реки Сочи. Его передали врачам.

Инцидент произошел 24 марта. В МЧС рассказали, что вызов спасателям поступил в 14:35. Звонивший сообщил, что в районе железнодорожного моста в русле реки находится мужчина, которого надо транспортировать.

Спасатели с помощью альпинистского снаряжения подняли пострадавшего из русла реки и передали медикам. Им оказался 43-летний местный житель.

ИА «Кубанские новости» сообщает о том, что 18 февраля спасателям через систему ГЛОНАСС, установленную на автомобиле, пришел сигнал о помощи. Координаты указывали на дорогу к «Орлиным скалам».

На месте сотрудники МЧС обнаружили двух молодых людей рядом с автомобилем, взятым напрокат. Автолюбители рассказали, что в машине сел аккумулятор, и они нажали на кнопку SOS, которой сейчас оснащены каршеринговые машины.