Американец сбежал из самолета по спасательному трапу

В Вашингтоне пассажир авиакомпании Frontier Airlines после приземления раскрыл спасательный трап и через него выбрался из самолета, сообщает 21 марта NBC.

Инцидент произошел в аэропорту имени Рональда Рейгана. Лайнер прибыл из Денвера. При этом дебошир пытался открыть дверь самолета еще в воздухе.

Сразу после приземления мужчина предпринял очередную попытку, и на этот раз успешно раскрыл аварийный трап, скатившись по нему на взлетно-посадочную полосу. Примечательно, что попал он прямиком в руки полицейских, которые его сразу задержали.

Остальные пассажиры покинули высадились по обычному трапу.

Причины необычного поведения пассажира выясняют правоохранители.

В конце февраля сообщалось, что в Китае будут судить пассажира, который бросал в двигатель самолета монетки «на удачу».