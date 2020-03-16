Избившую полицейских женщину и дебоширившего мужчину сняли с рейса во Внуково

В московском аэропорту Внуково находившиеся в состоянии алкогольного опьянения молодой человек и девушка, которые планировали отправиться на популярный зарубежный курорт, устроили дебош на борту прямо перед вылетом. Об этом сообщили в понедельник, 16 марта, в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

Пассажиры вели себя неадекватно и не реагировали на просьбы успокоиться, размахивали руками, кричали и нецензурно выражались, передает РЕН ТВ.

Командир воздушного судна отказал этим пассажирам в перелете из-за их неадекватного поведения, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Когда их решили задержать, девушка сбила с обмундирования сотрудницы полиции видеорегистратор и нагрудный знак, и укусила капитана полиции за левое запястье. Также она ударила лейтенанта полиции в область живота. Сотрудники полиции применили физическую силу и наручники, чтобы доставить дебоширов в дежурную часть.

В отношении девушки и молодого человека, которые оказались жителями столичного региона 1984 и 1981 года рождения, составлены административные протоколы по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», сообщает«Москва 24».

Кроме того, следственные органы ММСУТ РФ возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» в отношении женщины.

17 февраля сообщалось, что нетрезвая пассажирка устроила дебош на борту рейса Санкт-Петербург–Сочи. По прибытии в аэропорт нарушительницу порядка передали полиции.