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Компания школьников в Дятьково помогла застрявшей в болоте старушке

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В Дятьково Брянской области 73-летняя женщина пошла гулять и оказалась в болоте. Первыми на помощь пенсионерке пришли школьники. По информации СМИ, четверо мальчиков разделились на две группы. Одни быстро позвали на помощь взрослых, а другие морально поддерживали пенсионерку.

Позже к спасательной операции присоединились горожане и сотрудники МЧС. Старушку достали из трясины и передали медикам. Сейчас женщина находится в неврологическом отделении районной больницы, передает NASHBRYANSK.RU.

Ранее юнармеец из Тверской области Елизавета Шестова спасла провалившихся под лед детей. Десятиклассница приехала в Санкт-Петербург на каникулы. Во время прогулки с младшей сестрой рядом с Дудергофским каналом она услышала крики о помощи. В ледяной воде она заметила двух мальчиков 9 и 11 лет.

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