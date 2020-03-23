Компания школьников в Дятьково помогла застрявшей в болоте старушке

В Дятьково Брянской области 73-летняя женщина пошла гулять и оказалась в болоте. Первыми на помощь пенсионерке пришли школьники. По информации СМИ, четверо мальчиков разделились на две группы. Одни быстро позвали на помощь взрослых, а другие морально поддерживали пенсионерку.

Позже к спасательной операции присоединились горожане и сотрудники МЧС. Старушку достали из трясины и передали медикам. Сейчас женщина находится в неврологическом отделении районной больницы, передает NASHBRYANSK.RU.

Ранее юнармеец из Тверской области Елизавета Шестова спасла провалившихся под лед детей. Десятиклассница приехала в Санкт-Петербург на каникулы. Во время прогулки с младшей сестрой рядом с Дудергофским каналом она услышала крики о помощи. В ледяной воде она заметила двух мальчиков 9 и 11 лет.