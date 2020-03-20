Юнармеец из Тверской области спасла провалившихся под лед детей в Петербурге

Юнармеец из Тверской области Елизавета Шестова спасла провалившихся под лед детей. Об этом 20 марта сообщил телеканал «Звезда».

По данным телеканала, десятиклассница приехала в Санкт-Петербург на каникулы. Во время прогулки с младшей сестрой рядом с Дудергофским каналом она услышала крики о помощи. В ледяной воде она заметила двух мальчиков 9 и 11 лет. Школьница, не раздумывая, бросилась на помощь и пыталась в одиночку вытащить тонущих на берег. В это время ее младшая сестра вызвала спасателей МЧС. Выбраться на берег детям помог прохожий.

«Как объяснили спасатели, я сделала всё правильно, а главное — быстро. Не зря проходила в «Юнармии» курс оказания первой доврачебной помощи. Вот и пригодились навыки. Причем не в теории, а на практике. Единственное, в чем меня поправили профессионалы, — попросили в следующий раз взвешивать силы и возможности. Оказывается, можно было бросить тонущим детям шарф», — рассказала девушка.

Поступок школьницы оценил начальник главного штаба «Юнармии», Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко.

«Никакое нынешнее поколение не пассивное и не безразличное. Оно у нас замечательное и социально активное», — отметил Романенко.

Санкт-Петербургская региональная организация «Всероссийское общество спасения на водах» отметила Елизавету Шестову почетным знаком. Губернатор Тверской области наградил школьницу почетной грамотой. В «Юнармии» готовятся документы на представление Лизы к медали «Юнармейская доблесть».

15 марта сообщалось, что 10-летняя девочка и семилетний мальчик провалились под лед на реке в Вологде.