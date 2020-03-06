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Автомобиль УАЗ провалился под лед с людьми в Хабаровском крае

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Фото: МЧС РФ/27.mchs.gov.ru
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В Хабаровском крае автомобиль УАЗ провалился под лед вместе с людьми. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Хабаровскому краю в пятницу, 6 марта.

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Инцидент произошел в восьми километрах от села Виноградовка Хабаровского района на реке Амур. По словам очевидцев, в момент происшествия в автомобиле находились люди, которые не смогли покинуть транспортное средство.

Прибывшие на место специалисты обнаружили машину на расстоянии около 40 м от берега на глубине 4 м. Чтобы УАЗ не унесло течением, его зафиксировали тросы. Запланировано проведение водолазных работ.

По словам госинспектора Центра ГИМС ГУ МЧС России по региону Александра Ярошенко, ледовая обстановка на водных объектах края меняется очень быстро. Структура льда на реке меняется, и он становится хрупким.

«Многие жители края думают, что толщина льда достаточная, чтобы выдержать вес человека и даже автомобиля. Но это не так. Солнце нагревает ледовый покров, толщина его становится неоднородной, образуются провисы и пустоты. Также поверхность активно отражает солнечные лучи, что может помешать увидеть промоины, трещины во льду, полыньи», — рассказал Ярошенко.

В конце февраля в Иркутской области внедорожник провалился под лед Байкала. Пассажиры успели выбраться из тонущего автомобиля.

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