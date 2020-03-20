Двух детей спасли с оторвавшейся льдины во Владивостоке

Спасатели сняли детей с оторвавшейся льдины во Владивостоке. Как сообщается на официальной странице ГУ МЧС России по Приморью в Instargam, информация о происшествии поступила 20 марта в 16.25. Очевидцы рассказали, что неподалёку от моста на остров Русский в заливе Босфор-Восточный на плавающей льдине находятся двое детей.

В считанные минуты спасатели прибыли на место. Сотрудники МЧС помогли ребятам сойти со льдины и отвезли их на лодке на берег, пишет Vostokmedia. Состояние спасённых удовлетворительное.

В начале марта спасатели Амурска сняли со льдины двух молодых людей. Подростки не пострадали, помощь медиков не потребовалась. Льдина отошла от берега реки Амур на 40 м. Спасательная операция длилась около двух часов.