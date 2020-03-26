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Скончался экс-тренер сборной Франции по футболу Мишель Идальго

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Фото: Global Look Press/Panoramic
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Бывший главный тренер сборной Франции по футболу Мишель Идальго скончался в возрасте 87 лет. Об этом в четверг, 26 марта, сообщил телеканал France Info со ссылкой на его семью.

Уточняется, что бывший тренер умер от «естественного истощения» в окружении семьи в своем доме в Марселе.

Телеканал отмечает, что Идальго так и не смог оправиться от смерти своего друга — бывшего нападающего сборной Франции и обладателя «Золотого мяча» Раймона Копы в 2017 году.

Идальго тренировал французскую сборную по футболу с 1976 по 1984 год. В последний год на посту главного тренера его команда заняла первое место на чемпионате Европы. Впоследствии он возглавлял футбольный клуб «Марсель» (с 1986 по 1991 год) и тренировал сборную Республики Конго (2004–2006).

14 декабря 2019 года скончался олимпийский чемпион по футболу 1956 года в составе сборной СССР Юрий Беляев. Ему было 85 лет. Он провел за ЦСКА 111 матчей и забил в них 52 гола. После завершения карьеры игрока он был главным тренером клуба и начальником команды.

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