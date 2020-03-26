Тубдиспансер построят в Хабаровске до конца года

В Хабаровске продолжается строительство платного корпуса противотуберкулезного диспансера. Губернатор края Сергей Фургал в рамках объезда осмотрел объект в четверг, 26 марта.

Как сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт правительства региона, корпус возводится на федеральные средства. Сейчас подрядчик ведет кирпичную кладку четвертого этажа, завершают прокладку сетей.

«Этот объект очень нужен региону, так как Дальний Восток — эндемичная территория по туберкулезу. В Хабаровском крае заболеваемость практически в два раза выше, чем в центральных регионах страны. Это 80 случаев на 100 тыс. жителей», — отмечает министр здравоохранения региона Александр Витько. По его словам, объект поможет охватить всех пациентов в крае.

На первом этажа корпуса разместят приемное отделение и клинико-диагностический центр, на втором и третьем — палаты и кабинеты, четвертый и пятый отведут под реанимацию, операционную и хирургическое отделение.

Губернатор края в ходе поездки попросил минздрав и краевую службу заказчика ускорить закупку медицинского и инженерного оборудования насколько это возможно.

Завершить строительство планируется до конца этого года, а ввести объект в эксплуатацию в I квартале 2021 года.

Ранее «Известия» писали о том, что на фоне коронавируса граждане стали больше беспокоиться о своем здоровье и обращаться к специалистам. По словам врачей, в некоторых случаях это позволило выявить смертельно опасные болезни, о которых человек даже не догадывался. В частности, туберкулез, Всемирный день борьбы с которым отмечается 24 марта. Россия до сих пор входит в список стран с наиболее широким распространением этого заболевания, но говорят о нем мало. Отсутствие информации осложняет не только само лечение, но и жизнь тех, кто уже выздоровел.