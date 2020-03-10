Конкурс по предоставлению грантов на благоустройство стартовал в Хабаровске

В Хабаровске стартовал конкурс по предоставлению муниципальных грантов на благоустройство дворовых территорий. Призовой фонд в 2020 году составил 32,81 млн рублей.

Как сообщает ИА AmurMedia по информации пресс-службы администрации Хабаровска, принять участие в конкурсе могут управляющие компании, товарищества собственников жилья (ТСЖ) и жилищно-строительные кооперативы (ЖСК). Максимальный размер гранта составит 1,5 млн рублей.

Средства могут быть направлены на асфальтирование, обустройство парковок, тротуаров, ливневок, установку малых архитектурных форм, спортивных и детских площадок или заглубленного мусорного контейнера.

В феврале сообщалось, что в Хабаровске продолжается реализация программ по ремонту дворовых территорий. Как рассказала заместитель начальника городского управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда Мария Кущ, работы будут вестись за счет средств целевого проекта «Формирование современной городской среды» и муниципальной грантовой поддержки.