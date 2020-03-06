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Памятник Ревизору появится в Вологодской области

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Фото: commons.wikimedia.org
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В Устюжне (Вологодская область) планируют установить памятник гоголевскому Ревизору. Монумент появится на Торговой площади после ее реконструкции.

Проект «Реновация Торговой площади» стал одним из победителей всероссийского конкурса «Провинциальный Эрмитаж». На ремонт здания музея, а также благоустройство территории Устюжна получила 40 млн рублей. Об этом сообщает ИА FlashNord.

В XV–XVI веках Устюжна была крупнейшим торговым центром царской России. А в 1829 году в городе произошли события, которые легли в основу комедии Гоголя «Ревизор». Тогда местные чиновники приняли за ревизора помещика Платона Волкова.

Помимо памятника Ревизору на площади установят фонтан с зоной отдыха. Также планируется открытие музея под открытым небом.

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