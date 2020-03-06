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Более 130 млн рублей направят на строительство экопарка в Ростове

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Работы по благоустройству первой линии экологического парка на берегу реки Темерник. Подрядчика выберут 16 марта.

Согласно данным закупки, на благоустройство будет направлено 132 млн рублей. Первая линия экопарка охватывает участок от моста по улице Шеболдаева и улицы Вавилова до зоопарка. Об этом сообщает RostovGazeta.

Согласно проекту, на территории появятся велосипедные дорожки, прогулочные аллеи с питьевыми фонтанчиками, а также два пешеходно-велосипедных мостика. Кроме того, в парке установят скамейки и фонари. Отдельные площадки предусмотрят для спортсменов и владельцев собак.

Работы планируют завершить до ноября 2021 года.

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