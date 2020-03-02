Более 350 заявок на благоустройство дворов поступило от жителей Омска

В Омске завершился прием документов от жителей, которые хотят благоустроить свои дворы по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды». По итогам в окружные администрации пришло 359 заявок. Больше всего их оставили жители Советского округа — 150.

Ранжированные перечни дворовых территорий представят на рассмотрение общественной комиссии мэрии Омска. Она утвердит окончательный список дворов, которые отремонтируют в этом году, передает ИА «Город55». Договоры с подрядчиками заключат не позднее 1 мая.

В конце февраля администрация Омска объявила аукцион на разработку проектной документации по благоустройству Театральной площади. Начальная стоимость контракта составила почти 1,7 млн рублей. Подрядчик подготовит документацию для территории возле Музыкального театра в границах улиц Карла Маркса, Думской, Пушкина и Лермонтова.