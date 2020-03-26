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В Минпросвещения заявили о сохранении сроков основного этапа ЕГЭ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Перенос основных сроков Единого госэкзамена (ЕГЭ) и Основного госэкзамена (ОГЭ) на фоне распространения коронавируса пока не планируется. Об этом заявил заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко.

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«Сегодня срокам, которые сформированы для проведения ОГЭ и ЕГЭ, ничего не угрожает», — цитирует его ТАСС.

21 марта зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил вице-премьеру Татьяне Голиковой предложение сделать ЕГЭ-2020 дистанционным. Экзамен — массовое мероприятие, учащиеся несколько часов находятся в одном помещении, напомнил он. По его словам, школьники «имеют право как на получение и подтверждение своих знаний педагогами, так и право быть здоровыми».

16 марта Голикова объявила, что уже принято решение о переносе сроков досрочной сдачи ЕГЭ. По ее словам, расписание уже корректируется, но даты пока не определены.

При этом глава Рособрнадзора Анзор Музаев допустил возможность изменения сроков сдачи и основного этапа экзамена.

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