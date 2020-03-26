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Онлайн-экскурсию на итальянском языке провели по Эрмитажу

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В четверг, 26 марта, Государственный Эрмитаж продолжил проведение трансляций экскурсий, авторских программ и спектаклей. Первым событием стала онлайн-экскурсия на итальянском языке по парадным залам Зимнего дворца.

«Мы хотим поддержать жителей Италии, которые сейчас переживают трудные времена», — говорится в сообщении пресс-службы музея.

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Вторая часть эфира посвящена археологии. В рамках трансляции из хранения отдела археологии Восточной Европы и Сибири можно увидеть выпуск авторской программы Михаила Пиотровского «Эрмитаж — археолог», а также запись экскурсии из Золотой кладовой.

Вечером в Эрмитажном театре состоится премьера спектакля, посвященного 90-летию композитора Олега Каравайчука. Начало в 19 часов по московскому времени. При этом он будет доступен только для онлайн-просмотра — запись не сохранится, информирует телеканал «78».

Напомним, в России закрылись на карантин все федеральные, а также большинство московских и петербургских музеев, включая частные. Министр культуры Ольга Любимова, однако, поручила всем подведомственным учреждениям разработать онлайн-программы и «расширить палитру проектов» в интернете. Эрмитаж запустил цикл прямых трансляций из фондохранилища в Старой Деревне. «Каждый будний день до конца вынужденного карантина мы будем показывать вам по одному новому открытому хранению», — говорится в заявлении музея.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 21 марта призвал жителей других регионов России воздержаться от поездок в город из-за распространения коронавируса. «Кинотеатры, театры и другие заведения сегодня закрыты и здесь нечего делать по большому счету», — подчеркнул он. Губернатор добавил, что в городе принимаются необходимые меры по нераспространению коронавируса, полностью закрывать Северную столицу не планируется.

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