ФСБ задержала участвовавшего в бою с псковскими десантниками боевика

Сотрудники ФСБ задержали во Владимирской области бывшего боевика, который участвовал в нападении на псковских десантников у высоты 776 в Чечне. Об этом сообщили в ведомстве 26 марта.

«В ходе работы со Следственным комитетом сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении уроженца Чеченской Республики Башаева Майрбека 1983 года рождения, не понесшего за это уголовного наказания», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Задержанного доставили к следователям для проведения мероприятий по статьям о бандитизме (ст. 209 УК РФ), вооруженном мятеже (ст. 279 УК РФ) и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ).

В ближайшее время будет решаться вопрос об аресте Башаева и предъявлении ему обвинения.

«В настоящее время следствием устанавливаются роль и конкретные действия задержанного, проверяется его причастность к иным преступлениям, не связанным с расследуемым уголовным делом, принимаются активные меры для установления других участников банды, совершивших нападение», — отметили в СК.

По данным следствия, к преступлению причастны 26 человек. В отношении 14 из них уже вынесены приговоры, пятеро объявлены в розыск, уголовное преследование двоих фигурантов прекращено в связи со смертью — они были ликвидированы при оказании вооруженного сопротивления. Решения по еще пяти в ближайшее время вынесен суд.

29 февраля 2000 года 6-я рота 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ в Аргунском ущелье Чечни вступила в бой с отрядом чеченских боевиков, который значительно превосходил их по численности — 90 десантников против 2,5 тыс. террористов. Это столкновение известно как бой у высоты 776.

В результате боя героически погибли 84 военнослужащих. Самому старшему из них было 37 лет, младшему — 18. Десантникам удалось уничтожить до 500 боевиков.

За проявленное мужество 22 десантникам было присвоено звание Героя России, из них 21 — посмертно. Орденом Мужества были награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них — посмертно.