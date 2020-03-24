Прямой эфир

ФСБ ликвидировала члена ИГ в Уфе

0
Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Федеральная служба безопасности (ФСБ) ликвидировала в Уфе боевика, перевозившего в машине взрывчатку. Установлено, что он был членом запрещенной в России группировки «Исламское государство».

Инцидент произошел 21 марта. Сотрудники ФСБ остановили на въезде в город для проверки машину, которой управлял выходец из Средней Азии. Он открыл стрельбу по оперативникам и был убит ответным огнем, передает «РИА Новости». Никто из сотрудников не пострадал.

В автомобиле обнаружено самодельное взрывное устройство в снаряженном состоянии с поражающими элементами, а также пистолет Макарова и боеприпасы к нему. Из-за угрозы взрыва при разминировании специалисты уничтожили бомбу на месте.

По данным ведомства, боевик планировал теракт в Уфе. Устанавливаются другие причастные к этому люди.

Ранее 24 марта ФСБ задержала группу более чем из 30 хакеров, которые продавали в интернете краденые данные банковских карт. Они действовали в 11 регионах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и областях, а также в Крыму и Севастополе, Северной Осетии, Калужской, Псковской, Самарской и Тамбовской областях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ФСБ разоблачила крупнейшую группу хакеров
ФСБ задержала планировавших нападение на учебное заведение студентов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020