ФСБ ликвидировала члена ИГ в Уфе

Федеральная служба безопасности (ФСБ) ликвидировала в Уфе боевика, перевозившего в машине взрывчатку. Установлено, что он был членом запрещенной в России группировки «Исламское государство».

Инцидент произошел 21 марта. Сотрудники ФСБ остановили на въезде в город для проверки машину, которой управлял выходец из Средней Азии. Он открыл стрельбу по оперативникам и был убит ответным огнем, передает «РИА Новости». Никто из сотрудников не пострадал.

В автомобиле обнаружено самодельное взрывное устройство в снаряженном состоянии с поражающими элементами, а также пистолет Макарова и боеприпасы к нему. Из-за угрозы взрыва при разминировании специалисты уничтожили бомбу на месте.

По данным ведомства, боевик планировал теракт в Уфе. Устанавливаются другие причастные к этому люди.

Ранее 24 марта ФСБ задержала группу более чем из 30 хакеров, которые продавали в интернете краденые данные банковских карт. Они действовали в 11 регионах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и областях, а также в Крыму и Севастополе, Северной Осетии, Калужской, Псковской, Самарской и Тамбовской областях.