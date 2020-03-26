Источники узнали о госпитализации матери Собчак в больницу в Коммунарке

Сенатор и мать Ксении Собчак Людмила Нарусова была госпитализирована в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус. Об этом в четверг, 26 марта, сообщили источники «Известий».

По словам собеседников, сначала Нарусова обратилась в одну из ведомственных больниц за медицинской помощью, после чего 25 марта ее перевели в специализированное медучреждение. Источник отметил, что сейчас проводится всестороннее обследование, а также взяты мазки на анализ. О результатах пока не сообщается.

Как отмечает телеканал РЕН ТВ, Нарусова пока не прокомментировала данную информацию.

По данным Worldometers на 26 марта, всего в мире подтверждено свыше 468 тыс. случаев заболевания, скончались 21,1 тыс. человек, вылечились более 113 тыс. пациентов. По состоянию на 25 марта в России диагностировано 658 случаев заболевания COVID-19, из них 163 — за последние сутки. В Москве умерли два пациента.

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