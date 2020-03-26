В Магадане стая собак напала на шестилетнюю девочку

Шестилетняя девочка была госпитализирована в Магадане после нападения на нее стаи собак. Об этом представитель Магаданской областной больницы сообщил «РИА Новости».

По его словам, у ребенка сильно покусаны ноги, а также есть укус на ухе. Ее состояние оценивается как удовлетворительное. Девочке также сделали уколы от бешенства.

Инцидент произошел на детской площадке у жилого дома. Родители маленькой пострадавшей обратились в полицию и мэрию города.

Мать девочки рассказала, что собаки появляются у дома постоянно, но никто не принимал никаких мер. Во время нападения отгонять животных от ребенка пришлось палками.

По факту получения девочкой травм в результате нападения собак следователи СУ СК России по региону начали проверку по признакам преступления предусмотренного статьей «Халатность».

13 марта в Пензенской области собака напала на ребенка и нанесла ему травмы. Следственный комитет устанавливает личность хозяина пса. Инцидент произошел в селе Бессоновка. По данным правоохранительных органов, собака покусала мальчика, врачи выявили у пострадавшего раны рук, ног и живота.