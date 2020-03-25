Росстат зафиксировал рост инфляции

В период с 17 по 23 марта зафиксирован рост потребительских цен на 0,3%. Об этом свидетельствуют данные «Росстата», опубликованные в среду, 25 марта, на сайте ведомства.

На протяжении последних трех недель рост отмечался на уровне 0,1%. С начала года инфляция ускорилась до 1,3%, с начала месяца — до 0,5%.

По состоянию на 23 марта с учетом среднесуточных данных за 2019 и 2020 годы, инфляция в России в годовом выражении установилась на уровне 2,5%. Цены на бензин не изменились. Стоимость дизельного топлива упала на 0,1%.

Ранее, 20 марта, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в 2020 году инфляция временно может превысить целевой показатель в 4%.