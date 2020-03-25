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КНР возобновила импорт природного газа из США

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Фото: Global Look Press/Guenter Fischer
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Пекин возобновил покупку сжиженного природного газа у Вашингтона в рамках реализации первого этапа китайско-американской сделки. Об этом в среду, 25 марта, сообщает портал Energyworld со ссылкой на Reuters.

По данным издания, власти КНР удовлетворили запрос на льготы для около десяти китайских компаний в качестве отмены 25-процентного тарифа на импорт американского сланцевого газа. Среди этих компаний называются China Gas Holdings и Oriental Energy.

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Представитель Oriental Energy подтвердил, что для его компании пошлины были сняты, однако отказался комментировать покупки.

18 февраля сообщалось, что комитет по таможенным тарифам при Госсовете КНР со 2 марта начнет принимать заявления от китайских компаний на освобождение от ввозных пошлин на 696 товарных позиций из США.

Церемония подписания договоренности по первой фазе торговой сделки между США и Китаем состоялась 15 января в Вашингтоне. Свои подписи под документом поставили президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

В частности, стороны договорились, что Пекин закупит американскиe промышленные товары на $75 млрд, энергоносители — на $50 млрд, сельскохозяйственную продукцию — на $40 млрд, еще $35–40 млрд в ближайшие два годa Китай должен будет потратить на услуги.

6 февраля минфин Китая объявил о снижении в два раза пошлин на ряд товаров, импортируемых из США, на общую сумму $75 млрд.

Торговое противостояние между Китаем и США началось в июле 2018 года. Тогда Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год. Пекин принял зеркальные меры. Позже стороны вводили новые пошлины.

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