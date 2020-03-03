«Газпром» снизил цену газа для Болгарии на 40%

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил о том, что «Газпром» сократил на 40% цену газа для республики. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает ТАСС.

«Газпром» сегодня нам передал подписанный договор с самым большим снижением цены на природный газ, более чем на 40%», — сказал Борисов.

Он отметил, что это событие — «символичный подарок» к 142-й годовщине освобождения Болгарии в Русско-турецкой войне.

Данную сделку подтвердили и в компании «Газпром экспорт».

«В рамках процедуры пересмотра цены на поставляемый в Болгарию российский природный газ компании «Газпром экспорт» и «Булгаргаз» достигли взаимовыгодного решения и подписали соответствующее соглашение», — говорится в заявлении.

Министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова подчеркнула, что значительную роль в этих переговорах сыграла Европейская комиссия.

«Благодаря вмешательству Еврокомиссии мы можем сегодня радоваться этому отличному результату», — отметила Петкова.

В свою очередь, глава компании «Булгаргаз» Николай Павлов собирается инициировать снижение стоимости газа для болгарского потребителя на те же 40% — до 26,29 лева (около €14).

29 января Болгария объявила о планах сократить закупки российского газа. Планируется, что власти будут получать 50% топлива из других источников.

С 1 января Болгария начала принимать российский газ через трубопровод «Турецкий поток». Таким образом, поставка идет напрямую в республику, а не через Румынию, как это было ранее.

«Турецкий поток» — газопровод из Краснодарского края по дну Черного моря до европейской части Турции. Проект позволяет избежать транзитных рисков при передаче топлива из России на Запад. 27 января зафиксирован первый миллиард поставок кубометров газа через данную магистраль.