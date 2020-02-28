ЕС планирует новые маршруты для расширения «Южного газового коридора»

ЕС рассматривает новые маршруты для расширения «Южного газового коридора» (ЮГК). Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщил заместитель генерального директората по вопросам энергетики Еврокомиссии Клаус-Дитер Борхардт.

«Мы провели очень плодотворные дискуссии на консультативном совете в Баку. Мы раздумываем над новыми маршрутами для расширения коридора, имеются потенциальные очаги в Каспийском море», — цитирует «РИА Новости» его слова.

Поставки газа по ЮГК, согласно словам Борхардта, будут увеличены с 10 до 20 млрд кубометров. По его словам, это уже согласованное между сторонами решение.

«Южный газовый коридор» протяженностью 3,5 тыс. км позволит поставлять в ЕС газ, добываемый на шельфе Каспийского моря. Проект предполагает транспортировку газа через Южно-Кавказский, Трансанатолийский и Трансадриатический трубопроводы.

ЮГК будет обладать пропускной способностью в 16 млрд куб. м газа. Начало поставок газа из Баку в ЕС ожидается до конца текущего года. Основным источником сырья для ЮГК считается азербайджанское месторождение «Шах Дениз».