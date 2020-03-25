Шойгу заявил о двойном росте потенциала российской армии

Боевой потенциал вооруженных сил (ВС) России с 2012 года вырос более чем вдвое. Это позволило сохранить стратегический паритет с НАТО, заявил в среду, 25 марта, глава Минобороны России Сергей Шойгу на заседании Совета Федерации в рамках «правительственного часа».

«К 2020 году боевой потенциал Вооруженных сил повысился более чем в два раза, что позволило сохранить стратегический паритет с НАТО в условиях роста военных угроз», — сказал министр.

По его словам, доля современного вооружения в стратегических ядерных силах до конца года увеличится на 5% и достигнет уровня 87%. «Оснащенность войск современным вооружением и техникой доведена до 68,2%. К концу года она достигнет целевого показателя — 70%»,— цитирует Шойгу «РИА Новости».

Исправность вооружения и техники в Вооруженных силах поддерживается на уровне 94%, добавил он.

Ранее в марте стало известно, что дальневосточный подводный ядерный арсенал, практически утраченный 30 лет назад, восстановят благодаря стратегическим ракетоносцам проекта «Борей». Пять из восьми уже заложенных субмарин передадут Тихоокеанскому флоту.

Ситуация начала меняться в последние годы. Флот к уже имеющемуся РПКСН «Рязань» получил два новых крейсера проекта 955 «Борей» — «Александр Невский» и «Владимир Мономах».

4 марта сообщалось, что экипажи двух российских дизель-электрических подлодок приступили к отработке задач боевой подготовки в Черном море в рамках военных учений.