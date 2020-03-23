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Новые атомные подлодки «Борей» отправят на Дальний Восток

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Фото: РИА Новости
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Дальневосточный подводный ядерный арсенал, практически утраченный 30 лет назад, восстановят благодаря стратегическим ракетоносцам проекта «Борей». Пять из восьми уже заложенных субмарин передадут Тихоокеанскому флоту (ТОФ). Об этом «Известиям» рассказали источники в Минобороны.

План развертывания новейших подлодок уже утвержден в военном ведомстве.

Как отметил военный эксперт Дмитрий Болтенков, ВМФ всегда старался держать две равнозначные ударные группировки стратегических ракетоносцев — на Северном и Тихоокеанском флотах. Однако в 1990-х этот баланс был нарушен. Северный флот сохранил группировку кораблей 667БДРМ «Дельфин» и шесть атомных подводных лодок (АПЛ), а также получил первый «Борей» — на вооружение был передан «Юрий Долгорукий».

«В составе ТОФ какое-то время была только одна АПЛ с баллистическими ракетами на борту. Хотя Тихий океан всегда ценился подводниками за то, что в его обширных водах легко затеряться», — указал специалист.

Ситуация начала меняться в последние годы. ТОФ к уже имеющемуся РПКСН «Рязань» получил два новых крейсера проекта 955 «Борей» — «Александр Невский» и «Владимир Мономах».

Эксперты уверены, что для надежности необходимо распределение сил на два стратегических театра военных действий. Поэтому ТОФ в дальнейшем получит и подлодки модернизированного проекта 955А «Борей-А».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Вооружат по Тихому: новые атомные подлодки «Борей» отправят на Камчатку

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