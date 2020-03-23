Новые атомные подлодки «Борей» отправят на Дальний Восток
Дальневосточный подводный ядерный арсенал, практически утраченный 30 лет назад, восстановят благодаря стратегическим ракетоносцам проекта «Борей». Пять из восьми уже заложенных субмарин передадут Тихоокеанскому флоту (ТОФ). Об этом «Известиям» рассказали источники в Минобороны.
План развертывания новейших подлодок уже утвержден в военном ведомстве.
Как отметил военный эксперт Дмитрий Болтенков, ВМФ всегда старался держать две равнозначные ударные группировки стратегических ракетоносцев — на Северном и Тихоокеанском флотах. Однако в 1990-х этот баланс был нарушен. Северный флот сохранил группировку кораблей 667БДРМ «Дельфин» и шесть атомных подводных лодок (АПЛ), а также получил первый «Борей» — на вооружение был передан «Юрий Долгорукий».
«В составе ТОФ какое-то время была только одна АПЛ с баллистическими ракетами на борту. Хотя Тихий океан всегда ценился подводниками за то, что в его обширных водах легко затеряться», — указал специалист.
Ситуация начала меняться в последние годы. ТОФ к уже имеющемуся РПКСН «Рязань» получил два новых крейсера проекта 955 «Борей» — «Александр Невский» и «Владимир Мономах».
Эксперты уверены, что для надежности необходимо распределение сил на два стратегических театра военных действий. Поэтому ТОФ в дальнейшем получит и подлодки модернизированного проекта 955А «Борей-А».
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