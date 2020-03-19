Экипаж подлодки «Великий Новгород» отработал действия при борьбе за живучесть

Экипаж подводной лодки «Великий Новгород» отработал действия при борьбе за живучесть в рамках комплексных учений перед выходом в море. Об этом в четверг, 19 марта, сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан второго ранга Алексей Рулёв.

Согласно сценарию учений, в одном из отсеков подводной лодки, произошло возгорание, была сыграна аварийная тревога, после чего экипаж выполнил нормативы по герметизации аварийного отсека, одеванию индивидуальных средств защиты, локализации и тушению пожара.

В ходе выполнения учебных задач моряки отработали алгоритм действия по подготовке подлодки к выходу в море с последующим погружением и выполнением задач в подводном положении, тренировались погружаться на различные глубины от перископной, до рабочей и всплытию в надводное положение, а также по управлению кораблем в надводном и подводном положении.

Б-268 «Великий Новгород» — российская дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка», переданная флоту в октябре 2016 года.

4 марта сообщалось, что экипажи двух российских дизель-электрических подлодок приступили к отработке задач боевой подготовки в Черном море в рамках военных учений.