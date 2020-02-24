Эксперт рассказал о превосходстве нового российского оружия

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин заявил, что Россия опережает Соединенные Штаты и Китай в разработке новейшего вооружения. Об этом он рассказал изданию Nation News в воскресенье, 23 февраля.

По словам эксперта, на данный момент российские специалисты разрабатывают гиперзвуковые комплексы «Авангард», «Кинжал» и лазерные — «Пересвет». Это новое оружие будет построено на «новом физическом принципе», то есть будет зависеть от погодных условий, а также применения.

Кроме того, работа над аналогичным вооружением идет в Соединенных Штатах и Китае, отметил Кошкин.

«Во всем мире идут работы по этому направлению, но мы уже поставили на дежурство, и это характеризует наш оборонный комплекс — мы находимся немного впереди остальных», — подчеркнул Кошкин.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что российские армия и флот будут снабжаться новейшим оборудованием, включая лазерные и гиперзвуковые комплексы, а также высокоточные системы.