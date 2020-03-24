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Сенатор оценил идею закрыть кинотеатры и ночные клубы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский назвал постановление правительства о закрытии ночных клубов, кинотеатров и развлекательных центров ожидаемым и оправданным. По его мнению, это поможет избежать распространения коронавируса.

В таких местах скапливается много людей, и они близко контактируют, приводит его слова «Газета.Ру».

Рязанский также оценил запрет на курение кальянов в заведениях общепита. По его словам, гигиена в таких местах соблюдается плохо, а сам кальян может быть передатчиком заболеваний.

Ранее 24 марта на сайте правительства было опубликовано поручение закрыть все кинотеатры и ночные клубы в регионах из-за распространения коронавируса. Кроме того, предлагается запретить курение кальянов в ресторанах, барах и кафе.

Следить за выполнением соответствующего распоряжения правительства будет Роспотребнадзор. Еще ведомство вместе с Минздравом и Фондом социального страхования изучит, можно ли переоборудовать действующие лечебно-реабилитационные центры и санатории для содержания там людей, которые заболели новым коронавирусом.

коронавирус

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