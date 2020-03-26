«Побежденные лежат здесь»

В 20-х числах марта 1945 года Красная армия шаг за шагом уничтожала разрозненные части фашистских войск. На юго-западе Будапешта были разгромлены 11 танковых дивизий немцев. В селе Ламсдорф из лагеря военнопленных освобождена большая группа советских солдат. В это же время в СССР продолжала налаживаться мирная жизнь: в Сталинграде восстановлена телефонная связь между окраинами города и центром, а Москве прошел конкурс на лучшую художественную книгу для детей. Обо всем этом «Известия» сообщали на своих страницах 75 лет назад.

«Поверженные впрах»

В начале третьей недели марта войска 3-го Белорусского фронта вели бои юго-западнее Кенигсберга (Калининграда). Они уничтожили группировки противника, прижатые к побережью залива Фриш-Гаф, писали «Известия» по сводкам Совинформбюро. К 26 марта ликвидация части фашистской армии на этом участке завершилась.

Войска 1-го Украинского фронта, прорвав оборону противника западнее и южнее города Оппельн, продвинулись вперед на 40 километров на каждом направлении, окружили и разгромили группу немецких войск.

В своем репортаже под заголовком «Мастерский удар» военный спецкор «Известий» Александр Навозов так описывал эти сражения: «Артиллерийская подготовка, мастерски организованная нашим командованием, нанесла противнику большой урон. По свидетельству тех же пленных, немецкие части передней линии потеряли от артиллерийского огня до шестидесяти процентов личного состава. За два дня наши части продвинулись более чем на двадцать километров и вышли на подступы города Нейссе. Танкисты с хода ворвались в город и завязали уличные бои. Весь вечер и ночь не умолкала канонада в городе. К утру Нойштадт был очищен от противника.

Войска, наступающие с севера, овладели также городом Фалькенберг и рядом других населенных пунктов. В селе Ламсдорф наши части освободили из лагеря большое число советских военнопленных».

24 марта войска 1-го Украинского фронта 24 марта в Силезии западнее реки Одер завладели важными пунктами немецкой обороны – городами Нейссе и Леобшютц.

«Мы помним битву под Курском, видели побоище под Корсунь-Шевченковским, под Бродами. Но то было на нашей земле. Теперь поле битвы лежит за Одером, и кровью залиты немецкие пашни. И вот перед нами поле боя. Победителей здесь уже нет. Они ушли дальше на запад, и оттуда, из-за холмов, доносятся глухой, протяжный гул артиллерии и дробный треск пулеметов. Побежденные лежат здесь. Поверженные впрах вместе со своими машинами, пушками, с фаустпатронами, на которые гитлеровцы возлагали так много надежд. Ничто не выдержало напора советских воинов». Так военные спецкоры «Известий» Виктор Полторацкий и Александр Бургаков описывали место сражения в своем репортаже «Юго-западнее Оппельна».

Фото: РИА Новости/Петр Бернштейн Самоходная артиллерийская установка прокладывает путь штурмовым группам советских войск в городе Данциге

В номере за 23 марта «Известия» сообщили, что войска 2-го Белорусского фронта на Данцигском направлении в боях овладели городом Цоппот и вышли на побережье между Гдыней и Данцигом, разрезав тем самым группировку немцев на две части. А на следующий день они завладели городом Прауст.

Тем временем войска 3-го Украинского фронта разгромили 11 танковых дивизий немцев юго-западнее Будапешта. 26 марта советская армия продвинулись вперед на 70 километров и завладела городами Папа и Девечер — крупными узлами дорог и сильными опорными пунктами обороны немцев на границе с Австрией.

Музыка и литература

В тылу в эти дни продолжали не только восстанавливать разрушенное фашистами, но и строили новую жизнь. 23 марта «Известия» рассказали читателям о том, что в Тюмени появилась новая детская музыкальная школа, в которую приняли около 150 человек. В школе создали отделения скрипки, фортепиано и народных инструментов.

В городе Кременчуг построили новый железнодорожный вокзал с двумя просторными залами, служебными помещениями, агитпунктом. Прежнее здание было до основания разрушено немцами.

А в Ворошиловграде (Луганске) закончились испытания нового советского пассажирского теплопаровоза, построенного на местном заводе им. Октябрьской революции. «Известия» писали, что теперь топлива расходуется в 2—2,5 раза меньше, но грузоподъемность остается прежней.

В Ленинграде продолжалось возрождение большого гидроторфяного предприятия «Назия», не раз подвергавшегося обстрелу и воздушным бомбардировкам во время наступления немцев на город. В апреле 1945 года там планировалось значительно увеличить мощность предприятия, чтобы пустить большие краны гидроторфа и насосы для подачи воды.

В номере от 24 марта «Известия» сообщили, что в Сталинграде вступила в строй городская автоматическая телефонная станция, благодаря которой наладилась связь между окраинами города и центром.

В Москве в это время прошел конкурс на лучшую художественную книгу для детей, писали «Известия» 26 марта 1945 года. Среди членов жюри были Самуил Маршак и Сергей Михалков. На конкурсе было рассмотрено 119 рукописей прозаиков, поэтов, учёных, педагогов, участников Отечественной войны.

Первых премий (по 35 тыс. рублей) были удостоены книги: «Два капитана» Вениамина Каверина, «Сын полка» Валентина Катаева, «Рассказы о Ленине» и «Шалаш» Александра Кононова, «Как человек стал великаном» (часть 2-я) М. Ильина (псевдоним Ильи Маршака, – «Известия») и Елены Сегал. Второе место и премия в 20 тыс. рублей достались Льву Квитко и Аркадию Кулешову.