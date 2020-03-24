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Эксперт оценил последствия рекомендаций ЦБ по выдаче наличных в банкоматах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Меры Центробанка не приведут к дефициту наличных в России, а заставят банки проводить санитарную обработку денег и только такие средства помещать в банкоматы, рассказал «Известиям» директор и партнер компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов 24 марта.

Так он прокомментировал рекомендацию ЦБ РФ банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией их приема. В сообщении регулятора отмечается, что рекомендация касается банкнот, не прошедших обработку, и затронет только около четверти банкоматов.

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«Речь идет о банкоматах, где одновременно возможно и внесение средств, и выдача. В таких банкоматах деньги, которые внес один человек, выдаются другому без предварительной санитарной обработки. А ВОЗ уже предупредила, что деньги могут быть одним из источников распространения коронавируса», — сказал Павел Мясоедов.

Наличные в России по-прежнему пользуются популярностью, особенно в регионах, где сеть банкоматов и бесконтактных платежей недостаточно развита, отметил эксперт. Тем не менее в целом по стране доля безналичных оплат превышает 50%, заключил специалист.

В Сбербанке отметили, что более 70% их банкоматов не имеют функции ресайклинга. В организации заявили ТАСС, что после отключения данной опции «клиенты не почувствуют разницы», ограничения на снятие наличных вводиться не будут.

Об опасности банкоматов-ресайклеров в условиях вспышки коронавируса ранее предупреждали представители крупнейших банков России. В разговоре с «Известиями» они объясняли, что в таких аппаратах купюры минуют инкассацию, а значит, не проходят обработку и выдаются от одного пользователя другому. При этом вирус, как известно, сохраняется на бумаге в течение 3–4 дней.

В Гознаке же объясняли, что в банкнотной бумаге используются специальные добавки с биоцидными свойствами, которые замедляют размножение вирусов и бактерий.

Вспышка заболевания СOVID-19, вызванного коронавирусом SARS-COV-2, впервые была зарегистрирована в конце 2019 года в китайском Ухане. К 24 марта заболевание распространилось в 169 странах мира. Всего заразились более 392,3 тыс. человек, свыше 17,1 тыс. скончались, выздоровели свыше 102,9 тыс. человек.

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