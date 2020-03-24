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Минтруд установил прожиточный минимум за IV квартал 2019 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков подписал указ, устанавливающий прожиточный минимум за IV квартал 2019 года в размере 10 тыс. 609 рублей. Документ опубликован 24 марта на официальном интернет-портале правовой информации.

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«Установить по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года на душу населения 10 609 рублей, для трудоспособного населения — 11 510 рублей, пенсионеров — 8788 рублей, детей — 10 383 рубля», — говорится в документе.

14 марта президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Конституцию страны. В этот же день запрос главы государства о проверке закона по поправкам в Конституцию поступил в КС.

Среди изменений, предусмотренных законом, — закрепление социальных гарантий государства перед гражданами, обязательное индексирование пенсий не реже одного раза в год, установление минимального размера оплаты труда (МРОТ) не ниже прожиточного минимума.

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