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Бжания заявил о планах назначить экс-президента Абхазии премьером

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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Избранный президент Абхазии Аслан Бжания планирует назначить премьер-министром бывшего лидера страны Александра Анкваба. Об этом политик заявил во вторник, 24 марта, на пресс-конференции в Сухуме, передает Sputnik Abkhazia.

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Лидер абхазской оппозиции Бжания победил на повторных президентских выборах, которые состоялись 22 марта. Он выиграл с результатом в 56% голосов. На втором месте оказался бывший министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба с 35,40% голосов, на третьем — экс-министр внутренних дел республики Леонид Дзяпшба, который набрал 2% на голосовании.

Верховный суд Абхазии отменил итоги выборов президента, прошедших в сентябре 2019 года, в которых победил Рауль Хаджимба. Отмена результатов голосования произошла на фоне акций протеста оппозиции в январе 2020 года. Тогда протестующие выломали дверь здания администрации президента, пытаясь проникнуть внутрь с требованием признать результаты выборов недействительными.

На фоне протестов Хаджимба объявил 12 января, что покидает пост лидера страны. Он работал на этой должности с 2014 года.

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