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Путин поздравил нового президента Абхазии по случаю избрания

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Фото: РИА Новости/Томас Тхайцук
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Президент России Владимир Путин поздравил Аслана Бжанию с избранием на пост главы Республики Абхазия. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля в понедельник, 23 марта.

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Российский лидер отметил, что победа на выборах стала свидетельством высокого авторитета новоиспеченного президента среди соотечественников.

«Рассчитываю, что ваша деятельность во главе государства будет способствовать обеспечению социально-экономического развития Абхазии, защите интересов вашей страны на международной арене», — сказано в телеграмме.

Также Путин подтвердил готовность к совместной работе с Бжанией по дальнейшему упрочению союзнических отношений между странами.

Ранее в понедельник стало известно, что лидер абхазской оппозиции Бжания одержал победу на прошедших в минувшее воскресенье повторных президентских выборах.

Он победил с результатом в 56% голосов. На втором месте — экс-министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба, получивший 35,40%. Замыкает тройку бывший министр внутренних дел республики Леонид Дзяпшба, набравший 2% на этом голосовании.

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