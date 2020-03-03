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Лидер оппозиции Абхазии вышел из комы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Кандидат в президенты Абхазии, лидер местной оппозиционной ячейки Аслан Бжания вышел из комы. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

«В состоянии Бжании наблюдается позитивная динамика. Он выведен из медикаментозной комы, пульс и давление нормализовались», — рассказал собеседник информагентства.

Он добавил, что Бжания двигает руками и ногами и успешно реагирует на вопросы, отвечая кивками.

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Накануне, 2 марта, Бжанию госпитализировали в Сочи, ввели в медикаментозную кому, а после перевезли в краснодарскую клинику. По данным сайта «Спутник.Абхазия», у Бжании был диагностирован инсульт.

12 января Рауль Хаджимба объявил, что покидает пост президента Абхазии. Он занимал эту должность с 2014 года.

Решение уйти с поста политик принял на фоне антиправительственных протестов в Сухуме и признания отмены Верховным судом республики результатов повторного голосования на сентябрьских выборах 2019 года — тогда Хаджимба победил при поддержке 47,39% голосов, опередив своего оппонента Алхаса Квицинию на 1%.

После этого, стало известно, что Хаджимба больше не будет баллотироваться на пост главы государства. Вместе с тем он заявил, что и дальше будет работать и трудиться на благо страны, несмотря на то что его статус изменится.

ЦИК Абхазии назначила повторные выборы президента страны на 22 марта.

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