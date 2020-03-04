Врачи опровергли версию с отравлением Бжании

Врачи не нашли у кандидата на пост президента Абхазии от оппозиции Аслана Бжании признаков отравления, у него была выявлена двусторонняя полисегментарная пневмония. Об этом в среду, 4 марта, сообщает канал РЕН ТВ, в распоряжении которого оказались документы с консилиума врачей, состоявшегося накануне. Информацию о диагнозе подтвердила пресс-служба министерства здравоохранения и социального обеспечения Абхазии.

В консилиуме по обсуждению состояния здоровья Бжании принимал участие ведущий научный сотрудник отделения лечения острых отравлений столичного НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Пациенту провели компьютерную томографию, сканирование сосудов и другие необходимые исследования.

По мнению врачей, пневмония могла развиться из-за попадания в легкие жидкости, в том числе при откашливании. Болезнь могла прогрессировать на фоне прежних болезней, несколько лет назад Аслана Бжанию действительно пытались отравить.

3 марта врачи краснодарской больницы поставили Бжании диагноз «отравление неизвестным веществом». Абхазия обратилась к Кремлю с призывом расследовать возможное отравление. 4 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Москва рассмотрит это обращение, когда оно поступит по дипканалам.

Лидера оппозиции госпитализировали в Сочи 2 марта, ввели в медикаментозную кому, а после перевезли в краснодарскую клинику. Утром 3 марта стало известно, что он выведен из комы.

В начале января Бжания стал одним из организаторов протестов против действующего на тот момент президента страны Рауля Хаджимбы. Тогда оппозиционеры выломали дверь здания администрации президента при попытке проникнуть внутрь и требовали признать недействительными результаты президентских выборов, состоявшихся в сентябре 2019 года.

10 января на фоне протестных акций Верховный суд Абхазии отменил итоги президентских выборов 2019 года, в которых Хаджимба и одержал победу, опередив своего оппонента Алхаса Квицинию на 1%.

12 января после переговоров с Хаджимбой Бжания заявил журналистам, что лично передал ему требование уйти в отставку.

В настоящий момент и.о. президента республики является Валерий Бганба. Очередные выборы президента Абхазии пройдут 22 марта.