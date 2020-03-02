Лидер оппозиции Абхазии Бжания доставлен в краснодарскую клинику

Лидер оппозиции и кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания, которого госпитализировали в Сочи и ввели в медикаментозную кому, перевезен в клинику в Краснодаре, сообщил его помощник Ренат Карчаа в понедельник, 2 марта.

«Бжания доставлен в краснодарскую клинику, и, по словам медиков, на данный момент угрозы жизни нет», — приводит «Интерфакс» слова Карчаа.

Он также добавил, что Бжания остается в медикаментозной коме.

Выборы президента Абхазии пройдут 22 марта.

10 января Верховный суд страны отменил итоги выборов, состоявшихся в сентябре 2019 года, в которых одержал победу Рауль Хаджимба. Это произошло на фоне акций протеста, когда оппозиционеры выломали дверь здания администрации президента при попытке проникнуть внутрь с требованием признать результаты президентских выборов недействительными.

Бжания стал одним из организаторов этих протестов против Хаджимбы.

12 января после переговоров с Хаджимбой Бжания заявил журналистам, что лично передал ему требование уйти в отставку.